Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

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Бывшая гражданская супруга рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) у себя в Instagram рассказала, что он якобы похитил их общих детей — 10-летнего Марка и девятилетнего Платона.

По словам блогерши Полины Ололо, исполнитель хита «Черный бумер» отказался возвращать сыновей матери после того, как они проводили с ним время в Харькове (Украина) осенью. Полина утверждает, что он препятствует ее общению с детьми и жестоко обращается с ними. «Они подвергались жестким наказаниям, стояли на гречке, унижались в общественных местах (все это я пишу со слов детей). Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам», — жалуется девушка, также воспитывающая двухлетнюю дочь Мелиссу. С дочерью она живет в Киеве. Матери также известно, что дети пересекали границу Крыма, а значит, могут находиться в России.

Конфликт Полина Ололо намерена решать в суде.

Сам Серега пока не отреагировал на обвинения.

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