Наталия Орейро отменила юбилейный тур по России
Уругвайская певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро отменила тур по России, сообщили организаторы концертов «ВКонтакте».
Гастроли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Самаре, Краснодаре и других городах были приурочены к юбилею творческой деятельности артистки. «В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и её команде, концерты тура Наталии Орейро «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся», — рассказали организаторы.
Утверждается, что концерты в тех же городах пройдут осенью 2020 года, их точные даты будут известны позднее.
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