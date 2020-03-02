Фильм «Джентльмены» Гая Ричи стал лидером российского проката

<img src="//img.gazeta.ru/files3/109/12018109/482098309-pic905-895x505-24895.jpg">

Фильм Гая Ричи «Джентльмены» занял первое место в российском прокате в минувшие выходные, собрав 191,2 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что общие сборы ленты за три недели после премьеры в России установились на отметке в 998,7 млн рублей.

Как стало известно, картина Жоры Крыжовникова «Лед 2» оказалась на второй строчке, собрав за уик-енд свыше 147 млн рублей.

Фильм Стивена Гейгана «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» замкнул тройку лидеров. Сборы ленты составили 118 млн рублей.