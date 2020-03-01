Дочь Спилберга арестовали за домашнее насилие
Дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла была арестована за домашнее насилие. Об этом сообщает Fox News.
По данным СМИ, 23-летняя Микаэла Спилберг была арестована 6:30 утра в субботу, 29 февраля в городе Нэшвилл в штате Теннеси. Задержание девушки подтвердил ее 47-летний жених Чак Панков.
«Это правда», — сказал Панков. Он отметил, что инцидент был «недоразумением» и никто не пострадал.
При этом мужчина не стал раскрывать детали произошедшего. По его словам, дочь Спилберга в порядке.
Кроме того, в полиции округа Дейвидсон также подтвердили, что Микаэла арестована по обвинению в домашнем насилии. Девушка была задержана на 12 часов.
Ранее Микаэла Спилберг сообщила, что начала работать в порно-индустрии в жанре соло.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дочь Стивена Спилберга рассказала о карьере порно-звезды