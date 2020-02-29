«Зла не существует» Мохаммада Расулофа получил «Золотого медведя» Берлинале
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Фильм «Зла не существует» иранского режиссера Мохаммада Расулофа получил «Золотого медведя», главную награду Международного берлинского кинофестиваля, передает РИА «Новости».
В фильме рассказываются четыре философские истории о человеческом выборе.
Зал аплодировал стоя, когда объявили победу картины. Иранский режиссер Мохаммад Расулоф не приехал на фестиваль, потому что с 2017 года ему запрещено по политическим причинам покидать страну и заниматься кинематографом.
Берлинский кинофестиваль проходил в столице Германии с 20 февраля. В конкурсе участвовали 18 картин.
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