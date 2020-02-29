Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020» в Роттердаме
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В ходе национального отбора «Евровидения-2020» в Белоруссии победил музыкальный коллектив VAL, сообщает «БелТА».
В полуфинале песенного конкурса в Роттердаме страну будут представлять участники музыкального дуэта — Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич.
Всего в белорусском отборе принимали участие 12 исполнителей.
Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.
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