Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020» в Роттердаме

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VAL

В ходе национального отбора «Евровидения-2020» в Белоруссии победил музыкальный коллектив VAL, сообщает «БелТА».

В полуфинале песенного конкурса в Роттердаме страну будут представлять участники музыкального дуэта — Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич.

Всего в белорусском отборе принимали участие 12 исполнителей.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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