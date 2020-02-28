Звезда культовых фильмов стала главарем банды аферистов

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В России задержана банду аферистов во главе с экс-актером, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Злоумышленники похищали квартиры и деньги умерших москвичей. По словам Волк, возглавил банду бывший актер, «снявшийся в эпизодических ролях нескольких культовых фильмов прошлых лет».

Какая именно кинозвезда попала в криминальную хронику, Волк не уточнила. Актер похищать недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей, не имевших наследников. Узнав о смерти такого человека, мошенники проникали в его жилье, похищали документы на право собственности, а после переоформляли недвижимость и счета на себя. Также с помощью повторно выпущенных сим-карт они заходили в онлайн-приложения банков и переводили деньги на свои счета.

Всего у главаря банды обнаружено 20 комплектов документов умерших людей, включая паспорта. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Четверо фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

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