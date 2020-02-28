Автор романа «Географ глобус пропил» осудил американского писателя за критику Достоевского

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Российский писатель и автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.

В интервью испанским журналистам Эллрой, получивший известность благодаря своим детективным романам, рассказал, что так и не смог дочитать «Преступление и наказание». Произведение Достоевского он навал «русским дерьмом».

«Мне кажется, ответ тут очевиден — нет, не имеет права говорить такое. Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести», — посчитал Иванов.

Он добавил, что понимать творчество Достоевского трудно всем: и русским, и англичанам, и американцам, и немцам, и французам, и итальянцам. «Ну и что?», — резюмировал писатель.

В свою очередь писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью «Газете.Ru» предположил, что Эллрой еще «не дорос» до классической литературы, несмотря на преклонный возраст.

«Литература — всегда вкусовщина в определенной мере. То, что для кого-то великий писатель, для другого — совершенно бессмысленный набор букв. В этой ситуации нужно пожалеть американского автора, что он не может переварить и оценить Достоевского. Можно посоветовать Эллрою просто вернуться к этому чтению позже, возможно, он дорастет. Такое с людьми бывает — некоторые до классики дорастают в старости. Это нормально», — пояснил он.

При этом Лукьяненко напомнил, что многие писатели любили критиковать произведения своих коллег.

«Писатели, честно говоря, любили высказываться друг о друге. Если почитать высказывания наших классиков, как они оценивали творчество друг друга, то там можно найти куда более хлесткие эпитеты. При том, что те и другие были прекрасными и великими писателями», — заключил собеседник издания.

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