На выставку Дали в Москве пришло рекордное количество посетителей

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Выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» за первый месяц работы посетили около 300 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов экспозиции.

По словам кураторов, это количество посетителей является абсолютным рекордом для России. Как рассказал председатель правления культурно-исторического фонда «Связь времен», директор Музея Фаберже Владимир Воронченко, организаторы не ожидали столь высокого интереса к выставке и делают все возможное, чтобы предоставить всем желающим возможность увидеть шедевры Дали в более комфортных условиях. «В среднем выставку посещают более десяти тысяч посетителей в день», — уточнил он.

Часы работы популярной выставки по четвергам, пятницам и субботам продлены, также было введено посещение по сеансам с ограниченным количеством билетов.

В экспозиции «Сальвадор Дали. Магическое искусство» представлено более 180 произведений художника. Выставка продлится до 25 марта.

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