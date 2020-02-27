Степаненко молится за Петросяна
Артистка Елена Степаненко в интервью изданию «Антенна» рассказала об отношении к экс-супругу Евгению Петросяну.
По словам Степаненко, после расставания она относится к нему спокойно. «Считаю, то, что происходит, он сам избрал. Если он думает, что идет верным путем, ради бога!» — заверила она.
Она также отметила, что продолжает молиться за Петросяна в церкви. «В моей записке о здравии первым я пишу имя Евгений», — призналась Степаненко.
Елена Степаненко и Евгений Петросян провели в браке более 30 лет. Они развелись в конце 2018 года. В конце 2019 года СМИ сообщили о браке артиста с директором его театра Татьяной Брухуновой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Степаненко получит миллион за новое шоу
— Бывший стилист Пугачевой раскритиковал образ молодой жены Петросяна
— Петросян раскрыл размер своей пенсии