Metallica отменила участие в двух фестивалях из-за лечения фронтмена группы

Американская рок-группа Metallica отменила участие в двух фестивалях, где была заявлена в качестве хедлайнера, чтобы поддержать солиста группы Джеймса Хэтфилда. Об этом сообщает NME.

По данным издания, группа не приедет на фестиваль Columbus' Sonic Temple в мае и на Louisville's Louder Than Life в сентябре.

Хэтфилд борется с алкогольной зависимостью. Он начал проходить курс реабилитации в сентябре 2019 года.

Солист Metallica попросил прощения у всех фанатов, которые купили билеты на эти фестивали.

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