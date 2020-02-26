Ургант посмеялся над предложением Онищенко запретить татуировки
Шоумен Иван Ургант в эфире своей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале посмеялся над предложением первого зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко запретить татуировки.
Он предположил, что Онищенко хотел попасть на концерт певицы Наргиз, которая известна любовью к татуировкам. «Ощущение, что Геннадий хотел пойти на концерт Наргиз Закировой, но прямо перед ним двери закрылись», — пошутил Ургант.
Геннадий Онищенко ранее предположил, что желание нанести татуировку может быть с избытком половых гормонов, осудил татуированных матерей и предложил запретить тату в России.
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