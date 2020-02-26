Картина Рафаэля спровоцировала скандал в Италии

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В Италии развернулся скандал вокруг картины Рафаэля «Портрет Льва X с кардиналами Джулио Медичи и Луиджи Росси».

Научный комитет флорентийской Галереи Уффици в полном составе ушел в отставку из-за решения отвезти шедевр на экспозицию в Риме, посвященную 500-летию со дня смерти художника. Эксперты заявили, что в декабре 2019 года картина была включена в список 24 произведений искусства, которые не могут покидать Уффици из-за их состояния. «Решение пренебречь нашим мнением, которое сформировалось в ходе многомесячной работы над списком, делает бесполезным само существование нашего комитета», — цитирует открытое письмо искусствоведов об отставке РИА «Новости».

В свою очередь, директор Уффици Эйке Шмидт отмечает, что портрет был специально отреставрирован в преддверии юбилея, находится в отличном состоянии и может перенести путешествие в Рим.

Юбилейная выставка откроется 5 марта в римской галерее «Скудерие дель Квиринале».

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