Новым гендиректором Walt Disney стал Боб Чапек
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Новым генеральным директором корпорации Walt Disney стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Об этом говорится на сайте.
С 2005 года эту должность занимал Роберт Айгер.
По словам Айгера, он полностью доверяет Чапеку. Также он отметил, что настало «оптимальное время для передачи власти».
«Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев», — добавил Айгер.
Чапек станет седьмым генеральным директором в почти 100-летней истории Disney.
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