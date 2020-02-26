Новым гендиректором Walt Disney стал Боб Чапек

Новым генеральным директором корпорации Walt Disney стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек. Об этом говорится на сайте.

С 2005 года эту должность занимал Роберт Айгер.

По словам Айгера, он полностью доверяет Чапеку. Также он отметил, что настало «оптимальное время для передачи власти».

«Жду тесного сотрудничества с Чапеком в течение следующих 22 месяцев», — добавил Айгер.

Чапек станет седьмым генеральным директором в почти 100-летней истории Disney.

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