Netflix анонсировал новый актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Американская развлекательная компания Netflix назвала новых актеров, которые появятся во втором сезоне сериала «Ведьмак». Список опубликован в Twitter компании.

В новом сезоне зрители увидят 7 новых героев. В частности, появится актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в «Игре престолов». Он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. Также других ведьмаков сыграют Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон), Туэ Эрстед Расмуссен.

Кроме того, в актерском составе второго сезона появятся Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

Премьера первого сезона фантастического сериала «Ведьмак» по мотивам книг писателя Анджея Сапковского состоялась на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» будет доступен подписчикам Netflix в 2021 году.

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