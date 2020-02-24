В магазине в Бельгии обнаружили редкий альбом с фотографиями звезд

В одном из благотворительных магазинов Бельгии обнаружили уникальный альбом с фотографиями голливудских звезд. Об этом сообщает Artnet.

Известно, что альбоме около 200 фото, сделанных в 1990-х годах. Среди низ них есть изображения Николаса Кейджа, Тома Круза, Дрю Беримор, Кейт Уинслет и других знаменитостей.

На каждом снимке с актерами позирует одна и та же женщина — член Голливудской ассоциация иностранной прессы (HFPA) Мария Снейс-Лаглер.

Журналистка умерла в 2016 году в возрасте 87 лет.

Сотрудникам магазина удалось отыскать дочь Снейс-Лаглер, они намерены передать ей фотоальбом.

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