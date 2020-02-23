Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью «Газете.Ru» победу группы Go-A в украинском отборе на «Евровидение-2020», который завершился 22 февраля. По его словам, тот факт, что коллектив выступит на международном музыкальном конкурсе с песней на родном языке, является правильным решением. Он посоветовал будущему участнику «Евровидения» от России перенять украинский опыт и спеть там на русском.

«С точки зрения языка я бы вообще не придирался. Украинский — очень красивый язык. ... Культура является вещью, которая должна объединять людей и общество. Петь на украинском языке — очень неплохо. А вот, к примеру, петь на каком-то другом языке на «Евровидении» не имеет смысла: это есть некая идентификация принадлежности к своему народу. Не вижу в этом никаких проблем — почему украинцы должны петь на русском или каком-то другом языке?», — заявил Пригожин.

«Я бы, кстати, сделал из этого выводы и тоже бы выступил на конкурсе на русском языке. Если бы сейчас была такая песня, как «Мама Люба» (группы Serebro — прим. «Газета.Ru»), то с ней можно было бы спокойно идти на «Евровидение». «Мама Люба» сейчас — на русском языке — разорвала бы всех», — считает продюсер.

Говоря о конкурсной песне Go-A «Соловей», он признался, что еще не успел ознакомиться с ней, однако напомнил об успехе украинских музыкантов на российском рынке.

«Я знаю точно, что каким-то образом представителям украинского творческого сообщества удается делать интересный музыкальный материал и заходить на российский рынок с удовольствием, что называется. Они это делают как-то более креативно», — заключил Пригожин.

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