Павленский назвал себя французом и отказался возвращаться в Россию
Российский художник-акционист Петр Павленский заявил, что считает себя французом и не собирается возвращаться в Россию, передает «Интерфакс».
По его мнению, если он живет в Париже, то является французом и «парижанином», следовательно, может участвовать в политической жизни города и страны. Он отметил, что никуда не собирается уезжать из Франции, в том числе, возвращаться на родину.
Также он охарактеризовал свою деятельность как «политическое искусство».
Павленский известен различными перформансами. До этого он опубликовал интернете интимные фото и видео, на которых виден известный французский политик из правящей партии «Вперед, республика» Бенжамен Гриво.
Полиция разыскивала Павленского со 2 января. Художник был задержан за «причинение ущерба в составе организованной банды». Позднее ему предъявили обвинения по «делу Гриво» в Париже. В настоящее время он помещен под подписку о невыезде.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Павленскому предъявили обвинения во Франции
— Павленский заявил о намерении продолжить проект с интимными видео
— В МВД Франции заявили, что Париж может пересмотреть статус беженца Павленского