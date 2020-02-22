Павленский назвал себя французом и отказался возвращаться в Россию

Российский художник-акционист Петр Павленский заявил, что считает себя французом и не собирается возвращаться в Россию, передает «Интерфакс».

По его мнению, если он живет в Париже, то является французом и «парижанином», следовательно, может участвовать в политической жизни города и страны. Он отметил, что никуда не собирается уезжать из Франции, в том числе, возвращаться на родину.

Также он охарактеризовал свою деятельность как «политическое искусство».

Павленский известен различными перформансами. До этого он опубликовал интернете интимные фото и видео, на которых виден известный французский политик из правящей партии «Вперед, республика» Бенжамен Гриво.

Полиция разыскивала Павленского со 2 января. Художник был задержан за «причинение ущерба в составе организованной банды». Позднее ему предъявили обвинения по «делу Гриво» в Париже. В настоящее время он помещен под подписку о невыезде.

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