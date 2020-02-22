Тарантино впервые стал отцом

У американского режиссера Квентина Тарантино и его супруги модели Даниэлы Пик появился ребенок. Роды проходили в Израиле, сообщает издание «Вести Израиль».

Отмечается, что режиссер познакомился со своей возлюбленной, израильтянкой Даниэлой Пик, в 2009 году на съемках фильма «Бесславные ублюдки». В 2017 году пара обручилась, а в 2018 — связала себя узами брака.

По некоторым данным, у Тарантино и Пик родился сын. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней жены это первый ребенок.

«Малыш появился на свет в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве», — отмечает издание.

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