12-дневный муж Памелы Андерсон помолвлен спустя три недели после развода с ней
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Джон Питерс снова собрался жениться спустя меньше трех недель после расставания с Памелой Андерсон. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на источники.
По данным издания, о помолвке Питерс объявил во время церемонии бизнес-мероприятия NASDAQ в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Питерс и Андерсон в январе тайно поженились в Малибу. Однако через 12 дней после новостей о браке актриса сообщила о разводе.
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