12-дневный муж Памелы Андерсон помолвлен спустя три недели после развода с ней

Джон Питерс снова собрался жениться спустя меньше трех недель после расставания с Памелой Андерсон. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на источники.

По данным издания, о помолвке Питерс объявил во время церемонии бизнес-мероприятия NASDAQ в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Питерс и Андерсон в январе тайно поженились в Малибу. Однако через 12 дней после новостей о браке актриса сообщила о разводе.

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