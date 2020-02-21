На 98-ом году жизни умер актер Борис Лескин, сообщила на своей странице в Facebook актриса МХТ имени А.П. Чехова Дарья Юрская

«Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы. И жизнь Бориса Лескина, длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте», — написала Юрская.

Борис Лескин родился в 1923 в Кишиневе. В 1952 году окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н.Островского. До 1980 года играл в Большом драматическом театре в Ленинграде. Снялся в нескольких десятках фильмов. Последние годы жил и работал в США.