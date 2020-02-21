Партия Валерии не будет защищать участниц клипа Линдеманна

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Движение певицы Валерии «Сильные женщины», надеющейся создать свою партию, не будет защищать участниц клипа Тилля Линдеманна, передает издание «Подъем» со ссылкой на продюсера Иосифа Пригожина.

Пригожин отметил, что девушек, подвергающихся сейчас онлайн-травле, не заставляли участвовать в откровенных съемках. «Нравится ли Валерии этот клип? Нет, не нравится. Нравится ли, что наши девушки приняли участие вот в таком порноклипе у Тилля? Не нравится. «Сильные женщины» — это же партия не для женщин легкого поведения с пониженной социальной ответственностью», — пояснил он, добавив, что артистка хочет создать партию для защиты прав и интересов женщин.

Пригожин подтвердил, что Валерия хочет преобразовать движение «Сильные женщины» в партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

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