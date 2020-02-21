Певица Валерия создаст женскую политическую партию

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Певица Валерия собирается создать партию и участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает Telegram-канал издания «Фонтанка» со ссылкой на заявление мужа артистки, продюсера Иосифа Пригожина.

По словам Пригожина, Валерии (настоящее имя Алла Перфилова) ничто не мешает создать партию «Сильные женщины». «Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», — уверен Пригожин.

Он также отметил, что в Думе Валерия будет союзницей депутата Оксаны Пушкиной, заинтересованной в принятии закона о домашнем насилии.

Ранее музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию роста».

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