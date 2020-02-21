Концерт лидера Rammstein в Новосибирске потребовали запретить

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Активист Роман Котик обратился к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить концерт немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна, передает портал info.sibnet.

В своем обращении Котик обратил внимание на немецкое происхождение фронтмена Rammstein и сайд-проекта Lindemann. «В преддверии празднования 75-летия победы над фашистской Германией, немецкий исполнитель гастролирует по земле, за которую сражались наши деды, пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка и использует русских женщин для удовлетворения своих сексуальных потребностей», — пожаловался Котик, обратив внимание на недавний скандал с травлей девушек, участвовавших в съемках откровенного клипа Линдеманна.

По мнению общественника, после шоу женщин позовут на афтепати, где снимут с ними новый порнографический клип.

Выступление группы Lindemann в Новосибирске запланировано на 17 марта.

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