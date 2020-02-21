Сооснователь Pink Floyd Ник Мейсон даст два концерта в России
Один из основателей и барабанщик рок-группы Pink Floyd Ник Мейсон приедет в Россию с собственным проектом Saucerful Of Secrets, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу концертного агентства TCI.
Группа Мейсона выступит 14 июня 2020 года в БКЗ Октябрьский в Санкт-Петербурге и 15 июня 2020 года в Crocus City Hall в Москве.
Программа The Echoes Tour не является трибьютом Pink Floyd, но, как подчеркивают авторы музыки, станет возрождением раннего Pink Floyd. «Шоу буквально пропитывает духом и энергетикой 60-70-х, и переносит зрителя в эпоху, где группа творила, экспериментировала и выпустила огромный массив первоклассного материала», — обещают организаторы.
Впервые Ник Мейсон представил Saucerful Of Secrets в Лондоне весной 2018 года. В России группа будет играть песни из раннего репертуара Pink Floyd до альбома 1972 года Obscured by Clouds включительно.
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