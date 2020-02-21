Уизерспун и Вашингтон борются за дочерей в трейлере «И повсюду тлеют пожары»

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Стриминговый сервис Hulu опубликовал на YouTube трейлер к сериалу Линн Шелтон «И повсюду тлеют пожары».

Действие сериала, в основу сюжета которого легла одноименная книга Селесты Инг. разворачивается в небольшом городе, куда приезжает художница (Керри Вашингтон) с дочерью. Ее соседка в исполнении Риз Уизерспун, как и новоприбывшая, воспитывает дочь-подростка. Обеим матерям придется бороться за благополучие девочек и иметь дело с семейными тайнами.

Премьера сериала «И повсюду тлеют пожары» состоится на Hulu 18 марта.

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