Клип a-ha на песню Take On Me собрал миллиард просмотров на YouTube

Клип группы a-ha Take On Me собрал миллиард просмотров на YouTube, передает ET Canada.

Норвежский коллектив выпустил песню в 1984 году, клип в постановке Стива Бэррона был размещен на YouTube в 2010 году.

Четырехминутный ролик, сделанный в анимационной технике «ротоскопирование», был сделан за 16 недель. На клип и песню многократно появлялись пародии — например, в мультсериале «Гриффины» и у рок-группы Weezer.

