Клип a-ha на песню Take On Me собрал миллиард просмотров на YouTube
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Клип группы a-ha Take On Me собрал миллиард просмотров на YouTube, передает ET Canada.
Норвежский коллектив выпустил песню в 1984 году, клип в постановке Стива Бэррона был размещен на YouTube в 2010 году.
Четырехминутный ролик, сделанный в анимационной технике «ротоскопирование», был сделан за 16 недель. На клип и песню многократно появлялись пародии — например, в мультсериале «Гриффины» и у рок-группы Weezer.
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