Богомолов впервые поставит оперу в Пермском театре

Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит на сцене Пермского театра оперы и балета оперу Жоржа Бизе «Кармен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Отмечается, что это будет первая работа Богомолова на сцене Пермского театра.

Ожидается, что зрители увидят оперу в марте 2021 года.

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