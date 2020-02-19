Богомолов впервые поставит оперу в Пермском театре
close
Режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов поставит на сцене Пермского театра оперы и балета оперу Жоржа Бизе «Кармен». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что это будет первая работа Богомолова на сцене Пермского театра.
Ожидается, что зрители увидят оперу в марте 2021 года.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Богомолов поделился подробностями жизни с Собчак
— Жук и Богомолов сняли второй сезон «Содержанок»