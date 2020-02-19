Актриса «Скорой помощи» скончалась в США

В Калифорнии было обнаружено тело актрисы из сериала «Скорая помощь» Джанет Дюбуа. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что актриса скончалась на 75-м году жизни.

Уточняется, что Дюбуа умерла во сне. Уход из жизни стал неожиданностью для ее родственников и фанатов, поскольку актриса не имела серьезных заболеваний.

Дюбуа известна ролями в таких фильмах, как «Ангелы Чарли 2: Только вперед», а также в сериалах «Беверли-Хиллз 90210», «Скорая помощь», а также «Детектив Раш» и «Добрые времена».