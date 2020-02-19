Шепелев пояснил свое решение уйти с Первого канала

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Шоумен Дмитрий Шепелев успокоил поклонников, которых взволновала новость о его уходе с Первого канала.

В Stories своего Instagram он назвал решение покинуть телеканал взвешенным. «Это очень смешно! Пожалуйста, никакой трагедии», — обратился Шепелев к подписчикам, которые реагируют на его уход так, будто он умер. По словам телеведущего, он считает, что любые перемены всегда к лучшему.

Дмитрий Шепелев сообщил, что покидает Первый канал, 18 февраля.

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