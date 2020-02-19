Милонов потребовал не пускать «Вечных» в прокат из-за гей-пропаганды

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/12960715/The-Eternals-pic905-895x505-76739.jpg">

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «Слово и дело» выразил надежду, что в российский прокат не выйдет фильм Marvel «Вечные» с супергероями-гомосексуалами.

Грядущую премьеру он назвал фильмом «для извращенцев и психических больных». «Мы же не запрещаем кино про преступников, где рассказывается о каких-то уродствах? Но естественно, что показывать такие фильмы в публичных сетях ни в коем случае нельзя», — поделился мнением он.

По словам политика, наличие персонажей-геев в экранизациях популярных комиксов является ЛГБТ-пропагандой. «Искренне надеюсь, что этот фильм не получит прокатное удостоверение», – сказал он.

Премьера «Вечных» в России запланирована на 4 ноября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Геи-супергерои обзаведутся потомством в новом фильме Marvel

— Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel