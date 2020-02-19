Бойфренд избил экс-невесту Кличко в День всех влюбленных

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Бойфренд актрисы Хайден Паннетьери Брайан Хикерсон был арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщает издание E! News.

Полицию к дому Паннетьери вызвали рано утром 14 февраля — в День всех влюбленных. Сообщается, что Хикерсон ударил Паннетьери кулаком в лицо. Комментировать обвинения со стороны избранницы мужчина, которого уже задерживали за насилие по отношению к избраннице год назад, не стал.

Хайден Паннетьери — бывшая невеста спортсмена Владимира Кличко. У пары есть пятилетняя дочь, которую воспитывает Кличко.

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