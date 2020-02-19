Избранница бросила Аль Пачино из-за 39-летней разницы в возрасте

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Бывшая подруга 79-летнего актера Аль Пачино рассказала о расставании со звездой, передает Page Six со ссылкой на публикацию израильского журнала La'Isha.

40-летняя актриса Мейтал Дохан сообщила, что причиной разрыва со скандалом стала 39-летняя разница в возрасте. «Я пыталась это отрицать, но сейчас он уже старик, будем честны. При всей моей любви, долго это не продлилось», — рассказала она, добавив, что Аль Пачино не был щедр. «Он не любил тратить деньги. Покупал мне только цветы», — пожаловалась Мейтал.

У Аль Пачино есть 30-летняя дочь от экс-избранницы Джен Торрант и 18-летние близнецы от актрисы Беверли Д'Анджело.

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