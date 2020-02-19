СМИ выложили видео с приступом Диброва

РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдений, где виден приступ телеведущего Дмитрия Диброва, произошедший с ним на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».

На кадрах можно заметить, как Дибров упал на пол в кафе культурного учреждения. Кроме того, на видео присутствуют очевидцы случившегося, среди которых есть телеведущий Леонид Якубович.

Также на записи видно, как Диброву сначала оказывают первую помощь другие гости мероприятия, а потом подоспевшие на место врачи скорой помощи. После этого медики увезли его в больницу.

Дмитрий Дибров потерял сознание 17 февраля в кинотеатре «Октябрь». Позже он сообщил, что упал в обычный обморок.

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