Павленский заявил о намерении продолжить проект с интимными видео

Российский художник-акционист Петр Павленский заявил, что не намерен прекращать свой проект с публикацией интимных видео французских. Об этом сообщает РИА «Новости».

Художник отметил, что не жалеет о публикации видеозаписи с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенджамином Гриво.

Кроме того, Павленский заявил, что не боится потерять политическое убежище во Франции.

Ранее сообщалось, что Павленскому предъявили обвинения по «делу Гриво» в Париже, в настоящее время художник помещен под судебный контроль.

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