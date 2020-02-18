Павленский заявил о намерении продолжить проект с интимными видео
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Российский художник-акционист Петр Павленский заявил, что не намерен прекращать свой проект с публикацией интимных видео французских. Об этом сообщает РИА «Новости».
Художник отметил, что не жалеет о публикации видеозаписи с якобы бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенджамином Гриво.
Кроме того, Павленский заявил, что не боится потерять политическое убежище во Франции.
Ранее сообщалось, что Павленскому предъявили обвинения по «делу Гриво» в Париже, в настоящее время художник помещен под судебный контроль.
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