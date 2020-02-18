Джареда Лето запечатлели во время прогулки с российской моделью
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Американского певца и актера Джареда Лето запечатлели во время прогулки с российской моделью Валерией Кауфман. Об этом сообщает Daily Mail.
Как узнало СМИ, артист и 25-летняя модель, которые старается не афишировать свои отношения, находятся в статусе пары с 2018 года.
Уточняется, что Лето и Кауфман были замечены выходящими из ресторана, расположенного на Третьей улице в Лос-Анджелесе.
Кроме того, вместе с парой на прогулке присутствовала и мама Лето — Констанс.
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