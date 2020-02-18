Американского певца и актера Джареда Лето запечатлели во время прогулки с российской моделью Валерией Кауфман. Об этом сообщает Daily Mail.

Как узнало СМИ, артист и 25-летняя модель, которые старается не афишировать свои отношения, находятся в статусе пары с 2018 года.

Уточняется, что Лето и Кауфман были замечены выходящими из ресторана, расположенного на Третьей улице в Лос-Анджелесе.

Кроме того, вместе с парой на прогулке присутствовала и мама Лето — Констанс.

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