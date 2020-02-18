Павленскому предъявили обвинения во Франции
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Адвокат российского художника-акциониста Петра Павленского рассказал о предъявленных ему во Франции обвинениях. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что россиянина поместят под судебный контроль.
Ранее сообщалось, что художник был задержан за «причинение ущерба в составе организованной банды». Полиция разыскивала Павленского со 2 января.
Новость дополняется.
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