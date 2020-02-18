Подруге Павленского предъявлено обвинение

Прокуратура Парижа предъявила обвинение подруге российского художника-акциониста Петра Павленского Александре де Таддео, сообщает радиостанция BFMTV со ссылкой на ее адвоката Ноэми Саиди-Коттье.

Обвинение предъявлено в рамках расследования дело о вмешательстве в частную жизнь и распространения видео сексуального характера без разрешения, пояснила адвокат. Она добавила, что после предъявления обвинения де Таддео была освобождена, она будет находиться под судебным контролем.

Ранее сообщалось, что художник Петр Павленский и его подруга были задержаны в Париже 15 февраля 2020 года. Полиция разыскивала Павленского со 2 января.

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