Дибров после госпитализации останется под наблюдением до вторника

Телеведущий Дмитрий Дибров, который был госпитализирован, останется под наблюдением до вторника, 18 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его представителя Табриза Шахиди.

«До завтра Дмитрий останется под наблюдением», — заявил Шахиди.

Кроме того, представитель опроверг данные СМИ о госпитализации ведущего якобы с приступом эпилепсии. По его словам, диагноз не подтвердился. Шахиди добавил, что рядом с Дибровым присутствовал Леонид Якубович.

Ранее телеведущего госпитализировали в Боткинскую больницу из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры фильма «Луна» Егора Кончаловского.

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