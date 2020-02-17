Mash: Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован после приступа

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Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса... Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Супруг победительницы, телеведущий Дмитрий Дибров во время финала всероссийского конкурса...
Владимир Вяткин

Телеведущего Дмитрия Диброва увезла скорая после приступа, передает Telegram-канал Mash.

Как стало известно, инцидент произошел в московском кинотеатре «Октябрь».

По предварительным данным, у мужчины случился припадок эпилепсии.