Главным режиссером Росгосцирка назначен Юрий Квятковский

Театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский займет пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании, передает РИА «Новости».

«Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский», — сообщает пресс-служба компании.

По словам Квятковского, при разработке стратегии он примет во внимание приоритеты отечественного цирка и особенности российской школы.

Ранее появилась информация, что Гия Эрадзе по своему желанию ушел с должности главного режиссера и худрука Росгосцирка.

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