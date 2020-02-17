Главным режиссером Росгосцирка назначен Юрий Квятковский
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Театральный режиссер и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский займет пост главного режиссера Российской государственной цирковой компании, передает РИА «Новости».
«Новым главным режиссером компании станет известный театральный режиссер и постановщик масштабных шоу-программ Юрий Квятковский», — сообщает пресс-служба компании.
По словам Квятковского, при разработке стратегии он примет во внимание приоритеты отечественного цирка и особенности российской школы.
Ранее появилась информация, что Гия Эрадзе по своему желанию ушел с должности главного режиссера и худрука Росгосцирка.
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