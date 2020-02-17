Шнуров ответил матом протоиерею на сравнение гражданских жен с проститутками

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram матерный стих, в котором ответил протоиерею Димитрию Смирнову, сравнившему гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Певец отметил, что слова протоиерея некорректны, потому что гражданские жены дорого обходятся. Появляются растраты на косметолога, подарки, одежду и отдых.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками». В РПЦ объяснили, что протоиерей не хотел никого обидеть, хотя слова и были «излишне острыми».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бесплатные проститутки»: какой брак не одобряют в РПЦ

— Назвавший гражданских жен «бесплатными проститутками» протоирей отказался извиняться

— «Это грех»: в РПЦ пояснили отношение к гражданскому браку