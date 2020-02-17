Гуф сломал два ребра

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Концертный директор рэпера Гуфа Эдгар Кеосаян в беседе с «Пятым каналом» объяснил, почему были отменены все концерты музыканта в феврале.

Как рассказал Кеосаян, у Гуфа бытовая травма. «У Гуфа сломались два ребра, в силу чего он не может выступать. По этой причине, все концерты, которые были запланированы на февраль — отменяются», — рассказали ранее в соцсетях организаторы.

В следующий раз Гуф выйдет на сцену 6 марта в Мурманске. Деньги за отмененные концерты будут возвращены.

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