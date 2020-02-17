Слепаков посмеялся над борьбой с коррупцией в России
Телеканал ТНТ начинает показ сериала «Домашний арест», который ранее был доступен только подписчикам видеоплатформы Premier.
Продюсер и автор сценария сериала Семен Слепаков посмеялся в ответ на вопрос об актуальности сериала о коррупции и наказании за нее. «Актуален ли он сейчас? Конечно же, нет! Коррупция в нашей стране давно и безвозвратно побеждена, а «Домашний арест» — это просто исторический экскурс в прошлое, чтобы зритель мог сравнить поистине тектонические изменения, произошедшие в стране за эти годы. Да, если честно, и тогда коррупции тоже не было. Этот сериал вообще является жанром фэнтези», — пошутил артист.
Первый из 12 эпизодов сериала с Павлом Деревянко и Александром Робаком выйдет в эфир 17 февраля.
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