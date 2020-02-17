Умер режиссер Георгий Шенгелая

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Режиссер-постановщик Георгий Шенгелая, 1986 год Режиссер-постановщик Георгий Шенгелая, 1986 год
Режиссер-постановщик Георгий Шенгелая, 1986 год
Гиви Киквадзе/Фотохроника ТАСС

Грузинский кинорежиссер Георгий Шенгелая умер в возрасте 82 лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение грузинского телеканала «Имеди».

Шенгелая в 1955-1959 годах он был актером киностудии «Грузия фильм», после стал режиссером. Имел звание народного артиста Грузии.

Снял фильм «Мелодии Верийского квартала» с Софико Чиаурели и Вахтангом Кикабидзе в главных ролях, а также картины «Алавердоба», «Пиросмани», «Все хотят любви», «Хареба и Гогиа», «Ехал поезд» и др.

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