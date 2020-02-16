BFMTV: подруга художника Павленского задержана в Париже

Парижская полиция задержала подругу арестованного художника-акциониста Петра Павленского, сообщает радиостанция BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, 29-летняя уроженка французского Меца была задержана в субботу, 15 февраля. В день задержания она дала показания полиции, сообщает радиостанция.

По информации полиции, она была получателем скандальной видеозаписи с участием французского политика Бенджамина Гриво, опубликованной Павленским.

Ранее сообщалось, что художник был задержан за «причинение ущерба в составе организованной банды». Полиция разыскивала Павленского со 2 января.

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