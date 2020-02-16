Представитель Бориса Моисеева раскрыл размер его пенсии

Пенсия Бориса Моисеева составляет 25 тысяч рублей в месяц, заявил директор певца Сергей Горох. Об этом сообщает портал «Teleprogramma».

По словам Гороха, Моисеев получает пенсию в 25 тысяч рублей и надбавку за звание заслуженного артиста России в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.

Директор исполнителя подчеркнул, что Моисеев не жалуется на недостаток денег и «ничего ни у кого не просит».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Алиса Фрейндлих раскрыла размер своей пенсии

— Лещенко раскрыл размер своей пенсии

— Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии