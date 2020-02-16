Представитель Бориса Моисеева раскрыл размер его пенсии
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Пенсия Бориса Моисеева составляет 25 тысяч рублей в месяц, заявил директор певца Сергей Горох. Об этом сообщает портал «Teleprogramma».
По словам Гороха, Моисеев получает пенсию в 25 тысяч рублей и надбавку за звание заслуженного артиста России в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина.
Директор исполнителя подчеркнул, что Моисеев не жалуется на недостаток денег и «ничего ни у кого не просит».
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