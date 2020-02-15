Звезда сериала «Реальные пацаны» стала жертвой мошенников

Зоя Бербер, исполнившая роль Леры в сериале «Реальные пацаны» стала жертвой мошенников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника в правоохранительных органах Москвы, мошенник под видом представителя банка завладел данными банковской карты актрисы и украл со счета 500 тыс. руб.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили факт кражи денег данным способом со счета гражданки 1987 года рождения, не раскрывая личности потерпевшей.

Уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».