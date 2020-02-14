Названы худшие постельные сцены в кино

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Издание The Independent составило список из 17 худших сцен секса в кинематографе, сообщает The Independent.

В антитоп вошли фильм «Джильи» с Дженнифер Лопез, фильм «Говард-утка», где есть сцена секса с огромной уткой, «Убей меня нежно» со связанной героиней, фильм «Тело как улика», где в эротической сцене фигурирует воск.

Также в списке появились картины «Аватар», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и др.

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