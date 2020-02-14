Собчак, Глюк'Oza и Расковалова снялись топлес на пляже
Телеведущая Ксения Собчак, певица Глюк'Oza и дизайнер Яна Расковалова опубликовали смелые снимки в своих Instagram.
Во время совместного отдыха подруги сделали серию похожих снимков, на которых позируют на пляже топлес, прикрывая грудь друг друга руками. «Я и мои Валентинки», — подписала свою публикацию Расковалова. «Наши валентинки разрешили», — намекнула на реакцию супругов Глюк'Oza. «Отчаянные и отчаявшиеся», — охарактеризовала фото на своей странице Собчак.
Посты Собчак, Глюк'Oza и Расковалова приурочили ко Дню всех влюбленных, празднуемому 14 февраля.
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